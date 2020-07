Giffoni Film Festival riparte con 50 film

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 08 LUG - Il "Giffoni Film Festival" è pronto a ripartire per celebrare i suoi 50 anni da città del cinema per ragazzi. Prestigio confermato dai titoli dei 50 film in gara nelle prime due tranche del festival.

Saranno 33 (14 lungometraggi e 19 cortometraggi) le opere in gara durante il primo periodo, in programma dal 18 al 22 agosto e riservato a 200 giurati della sezione Generator +16 (dai 16 ai 17 anni) e 105 ragazzi della categoria Generator +18 (dai 18 anni in su). 14 (sette lungometraggi e altrettanti cortometraggi) i titoli previsti nella seconda tranche del festival, che si svolgerà dal 25 al 29 agosto alla presenza di 305 giurati della sezione Generator +13 (dai 13 ai 15 anni). I fllm trattano tematiche attuali e socialmente rilevanti quali la ricerca dell'identità, la relazione genitori-figli, la lotta per i diritti, la violenza, l'amore e la solitudine. (ANSA).