Detenuto tenta di impiccarsi in Tribunale

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - Un detenuto del carcere napoletano di Poggioreale ha tentato di togliersi la vita mentre era nel tribunale di Napoli Nord, che ha sede ad Aversa (Caserta), dopo essere stato condannato per maltrattamenti in famiglia. Lo rende noto il sindacato Sappe, in una nota. L'uomo ha tentato di impiccarsi, spiega il segretario regionale del Sappe Emilio Fattorello, mentre era in attesa del verdetto nella Camera di Stazionamento del Tribunale Napoli Nord, utilizzando le stringhe delle scarpe per impiccarsi.

"Grazie al tempestivo e professionale intervento del personale della Polizia Penitenziaria, ivi in servizio, - scrive ancora Fattorello - il detenuto è stato salvato dall'insano gesto. Lo stesso è stato ricoverato in via di urgenza a mezzo 118 per le cure ed accertamenti del caso presso l'ospedale civile di Aversa ove è risultato fuori pericolo di vita". (ANSA).