Fase 3:alunni terze medie 'rivivono' ultimo giorno di scuola

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO, 05 LUG - Da domani e fino a venerdì 10 luglio nel campo sportivo Paudice a San Giorgio a Cremano (Napoli) si svolgerà la manifestazione 'Ultimo giorno di scuola guardandosi negli occhi' a cui parteciperanno gli alunni delle terze classi delle scuole medie, con le loro famiglie e i docenti. L'iniziativa consentirà agli studenti, suddivisi per giorni e orari precisi in maniera da non creare assembramenti e nel pieno rispetto delle norme anti covid, di poter incontrarsi e riallacciare quei rapporti sociali interrotti a causa dell'emergenza sanitaria che ha imposto lo stop alle lezioni in classe. "Gli alunni delle ultime classi non hanno potuto vivere l'ultimo giorno di scuola, perdendo così uno dei momenti più belli del proprio percorso insieme - fa sapere il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno - Per questo d'accordo con il vicesindaco Michele Carbone, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Giordano e con i dirigenti scolastici, abbiamo pensato di dare agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado, la possibilità di celebrare il loro ultimo giorno di scuola 'guardandosi negli occhi' in un luogo all'aperto che garantisse tutte le misure di sicurezza. Sarà un'occasione per recuperare quel senso di socialità perduta e segnare il passaggio da un periodo difficile ad una nuova voglia di ricominciare per affrontare così un nuovo percorso scolastico fatto di nuove idee e nuovi traguardi".

(ANSA)