Ecco 'Gocce d'Acqua', installazione artistica collettiva

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Un'opera d'arte tridimensionale realizzata da un gruppo di artisti (pittori, scultori e studenti di diverse località della Campania) che hanno dipinto sagome lignee di gocce, 180, di varie dimensioni: è "Gocce d'Acqua" dedicata alla valorizzazione del patrimonio idrico campano.

Hanno partecipato alla realizzazione dell'opera 44 artisti e oltre 100 allievi di sette istituti scolastici. L'installazione artistica é visitabile fino a domani, 6 luglio,, nella Chiesa dell'Annunziata-Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Marigliano (Napoli). L'opera collettiva realizzata dall'Associazione Culturale Terre di Campania, presieduta da Maddalena Venuso, e ideata da Giuseppe Ottaiano, autore delle immagini raccolte nel volume Terra d'Acque, seconda pubblicazione della collana editoriale Campania Bellezza del Creato, "vuole rendere concretamente visibile il richiamo alla bellezza che la natura ci offre in tante forme differenti" spiegano i promotori dell'iniziativa.

La prima esposizione, prevista in primavera, è stata rinviata a causa dell'emergenza dovuta al diffondersi del COVID_19, ma l'installazione è stata di recente protagonista di un tour virtuale e di un video girati all'interno del Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore (Salerno). "In questi giorni - rileva Maddalena Venuso - viene esposta al pubblico, per la prima volta, nella città in cui vive e opera il suo ideatore, come un omaggio a Maria Santissima delle Grazie, a cui è intitolata la Chiesa Collegiata, e la cui prima Grazia è legata all'acqua, quando alle Nozze di Cana ottiene che il Figlio muti l'acqua in vino. Quale dedica migliore per un' installazione artistica come 'Gocce d'Acqua', una modalità differente ed innovativa per divulgare e invitare a rispettare il patrimonio naturale del territorio campano?".

Organizzata in una disposizione complessa, "Gocce d'Acqua" invita l'osservatore a compiere un percorso tematico alla riscoperta dell'acqua, con l'obiettivo di valorizzarla e tutelarla come risorsa preziosa e indispensabile per la vita dell'uomo e di ogni essere vivente, bene comune che spesso viene dato per scontato, risorsa fondamentale per ogni forma di vita e per gli ecosistemi dove esse abitano. (ANSA).