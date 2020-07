Whirlpool: fabbrica 'in vendita' su Ebay, base d'asta 1 euro

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Finisce provocatoriamente in vendita su Ebay la sede di Napoli della Whirlpool. È la forma di protesta degli operai della fabbrica di Napoli est.

"Causa incapacità di gestione delle politiche industriali - si legge nell'annuncio - cedesi fabbrica di lavatrici pluripremiata per affidabilità e qualità, sita in Napoli a pochi chilometri dal porto, adiacente alla rete ferroviaria e autostradale".

"Si offrono incentivi statali 'Prendi i soldi e scappa' - scrivono i 'venditori' - per dare l'illusione ai suoi 420 lavoratori e togliere la patata bollente al Governo".

"Per info - prosegue l'annuncio - contattare il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, solo dopo cena essendo impegnato durante il giorno nelle dirette Facebook".

Prezzo a base d'asta 1 euro e "ritiro gratuito dell'oggetto in zona".

Nella scheda relativa al prodotto in vendita, è specificato che si tratta di un "oggetto usato, ma tecnologicamente avanzato".

