Massimo Ranieri, usciamo da casa per vincere la paura

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Dobbiamo uscire da casa. E' l'unico modo per vincere la paura": Massimo Ranieri è pronto per un nuovo tour dopo la pausa forzata mentre in autunno lo attende una sfida televisiva, a sorpresa su Rai3, e la pubblicazione di un nuovo album.

Il lockdown per la pandemia da Covid-19 è stato un momento di isolamento e riflessione ma ora il 'cantattore' si prepara a tornare dal suo pubblico "con entusiasmo incontrollabile" nonostante "lo stress e l'umana paura che sotto sotto ci portiamo dentro". Non a caso, lo spettacolo, versione rinnovata del suo applauditissimo show, si intitola 'Sogno e son desto...

Oggi è un altro giorno', facendo il verso a Via col vento ma con un'attenzione particolare non a domani ma al presente. Ranieri sarà di nuovo per la prima volta in scena il 25 luglio a Montalto di Castro nell'Arena Teatro Lea Padovani. Rivedrà la sua orchestra (Flavio Mazzocchi al pianoforte, Andrea Pistilli alla chitarra, Pierpaolo Ranieri al basso, Marco Rovinelli alla batteria e Donato Sensini ai fiati) tre ore prima del concerto per fare insieme il sound check sul suo repertorio di successi inossidabili e collaudati.

"Affronterò il palcoscenico - racconta all'ANSA- emozionato e teso come nel giorno del mio debutto".

In autunno è prevista l'uscita del nuovo album, anticipato dall'inedito 'Mia ragione' presentato sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, con gli arrangiamenti di Gino Vannelli.

Ranieri sarà anche protagonista sulla terza rete Rai. "Con Gualtiero Peirce stiamo immaginano un progetto con l'obiettivo di portare il mio pubblico da Rai1 a Rai3. Non sarà un varietà con i lustrini - conclude - ma una trasmissione musicale più confidenziale, adatta a questo momento storico". (ANSA).