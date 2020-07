Il cast de L'amica geniale, pronti per nuove sfide

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - "Sogno di recitare con Will Smith, uno dei miei attori preferiti, e di passare qualche mese in America. Tra i registi, mi piacerebbe lavorare con Muccino e Sorrentino. Ma non ho fretta, anzi: del resto ho appena 16 anni". Parla di futuro, Gaia Girace, la Lila de "L'amica geniale", ospite - insieme a una parte rilevante del cast della serie tv - della diciottesima edizione dell'Ischia Film Festival. E sul palco la giovane attrice si emoziona, quasi piangendo, quando ricorda le scene più difficili sul set, quelle in cui il suo personaggio è vittima di violenze domestiche da parte del marito Stefano: "Ho avvertito tutto il peso emotivo delle violenze di genere, sentendomi il simbolo di tutte le donne che ancora oggi devono combattere, magari in silenzio, per poter affermare la propria individualità".

A presentare al pubblico del Castello Aragonese, cento persone debitamente distanziate, le due puntate della serie ambientate proprio sull'isola d'Ischia anche Margherita Mazzucco, che interpreta Elena: "Con Ischia, dove abbiamo girato due episodi della seconda stagione, si è generato un rapporto di amore, siamo stati accolti benissimo. Non avevo mai pensato di fare l'attrice prima di tentare i provini per 'L'amica geniale', è iniziato tutto per caso. Ho amato e amo Elena, una ragazza del Sud che guadagna la sua libertà, costruendo il suo futuro con tenacia e senza mezzi. Il futuro? Ora mi godrò le vacanze tra Ischia e il Cilento, poi vedremo". (ANSA).