Gasperini "col Napoli ripartiamo da zero"

(ANSA) - BERGAMO, 01 LUG - "Stiamo molto bene, essere ripartiti con tre vittorie è stato fondamentale, ma a ogni partita bisogna resettare e partire da zero: una situazione complicata per tutti". L'Atalanta affronta domani un Napoli che "sta dimostrando tutto il suo valore". "C'è attesa per questa partita: noi siamo in vantaggio in classifica - osserva Giampiero Gasperini sul canale YouTube del club - ma loro sono in grado di fare un filotto di risultati".

"Temo il valore in assoluto di una rosa importantissima, con molta varietà e qualità soprattutto a centrocampo", afferma l'allenatore dell'Atalanta, che dovrà rinunciare a Malinovskyi, squalificato, e Palomino, che ha problemi al flessore destro.

"Per il resto ci siamo tutti". (ANSA).