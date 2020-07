Coronavirus: 900 fedeli a messa ringraziamento Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - Novecento fedeli hanno preso parte alla messa di ringraziamento voluta dal cardinale Crescenzio Sepe, per la pandemia che si spera essere alle spalle. In Piazza del Plebiscito sono state allestite 900 sedie, distanziate le une dalle altre di un metro, con percorsi separato di entrata e di uscita.

Una celebrazione liturgica per "ringraziare Dio e quanti, per suo volere, si sono adoperati durante la pandemia", ha detto Sepe. Presenti due postazioni ambulanza della Croce rossa, quattro pattuglie appiedate e un camper medico. ra i presenti in piazza Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, il questore Alessandro Giuliano, il prefetto Marco Valentini, che ha proclamato dall'altare una delle letture della messa, l'ex sindaco Antonio Bassolino con Anna Maria Carloni, l'Arma dei carabinieri e l'Associazione nazionale Carabinieri, direttori generali delle Asl e di molti ospedali di Napoli e della Campania. Terminata la cerimonia il cardinale è sceso dall'altare, allestito davanti alla Basilica di San Francesco di Paola, salutando i fedeli e le autorità intervenute. (ANSA).