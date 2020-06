Salvini, entro una settimana tornerò a Mondragone

(ANSA) - CASTEL VOLTURNO, 30 GIU - "Chi non vuole cambiare le cose a Caserta, Napoli e in Campania è la camorra, è l'unica che ci guadagna dai rifiuti in strada o dal lavoro illegale.

Detto questo, tornerò con ancora più grinta a Mondragone entro una settimana". Così il leader della Lega Matteo Salvini venuto in visita a Castel Volturno (Caserta) per un incontro con i sostenitori.