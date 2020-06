Cavani non andrà all'Atletico, pronte Inter e Roma

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - L'Atletico Madrid si ritira nella corsa a Edinson Cavani. L'attaccante uruguagio, in scadenza con il PSG, potrebbe tornare a giocare in Italia. Lo scriveil giornale sportivo spagnolo 'As', che rivela un dettaglio non trascurabile: che a far saltare il trasferimento del giocatore nella capitale spagnola avrebbero contribuito gli screzi ai tempi del mercato invernale con l'entourage del giocatore.

Cavani, a questo punto, sarebbe libero di scegliere la nuova destinazione: più volte il giocatore, classe 1987, avrebbe confidato di voler tornare in Italia, dove ha giocato con le maglia di Palermo e Napoli. La Roma, ma soprattutto l'Inter, si sarebbero già fatte avanti per discutere l'eventualità di un ingaggio a parametro zero. (ANSA).