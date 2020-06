Calcio: Spadofora, davvero felice per Benevento in A

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Sono davvero felice per la promozione del Benevento in serie A.

Un traguardo strameritato, raggiunto quando mancano ancora 7 giornate alla fine del campionato, eguagliando il record dell'Ascoli". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, 'celebra' su Facebook la promozione in Serie A della squadra sannita allenata da Pippo Inzaghi. Poi Spadafora, campano e tifoso dichiarato del Napoli, aggiunge: "Complimenti e bentornato nella massima serie, ci vediamo al derby". (ANSA).