Paolo Cirio, al Pan l'artista che denuncia il potere globale

Sabato 4 luglio 2020 alle ore 18.00 nelle sale del secondo piano del PAN | Palazzo delle Arti di Napoli, aprirà al pubblico la personale dell'artista attivista Paolo Cirio, a cura di Marina Guida, concepita appositamente per questa occasione espositiva, dal titolo "Information Critique".

Il progetto, organizzato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli in collaborazione con la Galleria Giorgio Persano di Torino e NOME di Berlino, si compone di un ampio corpus di lavori che coprono un arco temporale di quindici anni di ricerca. Visitabile fino al 22 agosto 2020, il percorso espositivo, studiato per la sede napoletana, si presenta come un affresco contemporaneo, un dispositivo articolato in sedici progetti che vanno dal 2005 al 2020.

La mostra personale, che si snoda lungo sette sale, prende in esame e decodifica i rapporti tra finanza internazionale e politica monetaria, i legami tra identità pubblica e privata, tra libertà e sorveglianza; l'annosa questione della privacy, e i suoi risvolti politici ed economici. Vengono analizzati e palesati gli emblemi del tecnoliberismo attraverso immagini e foto prese da internet e diagrammi di flusso che rivelano le strutture di potere che influenzano la politica e l'economia.

Tramite una pluralità di mezzi espressivi, scultura, fotografia, performance mediatica, installazione, video - che costituiscono di fatto i documenti di ricerche, invenzioni e azioni - l'artista dà forma ad una struttura performativa e visionaria in divenire, in cui le dimensioni di realtà e provocazione artistica coesistono in un legame dialettico. Campo privilegiato della ricerca di Paolo Cirio sono i new media, la rete Internet, le azioni, e le logiche interne delle grandi corporation come Google, Amazon, Facebook, ma anche quelle delle agenzie internazionali come FBI, NSA, CIA.

"Information Critique" sarà corredata dalla prima monografia dell'artista in italiano, con interviste e testi critici di Marina Guida, Valentino Catricalà, Martina Giuffrè, Irene Calderoni, Francesca Sironi, Filippo Lorenzin, Bruce Sterling, Andrea Tinterri, edito e distribuito dalla casa editrice Lulu.

