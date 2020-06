Gattuso: "Champions? Battere Atalanta può non bastare"

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Nella corsa sull'Atalanta più di questo non possiamo fare, ora recuperiamo le energie e pensiamo allo scontro diretto con una squadra che non è una sorpresa, perché da qualche anno disputa campionati fantastici". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, dopo il successo sulla Spal. 'Ringhio' pensa già alla sfida di giovedì a Bergamo.

"Ci giocheremo - spiega Gattuso - una partita importante, ma non so se basterà. Ai giocatori ripeto che dobbiamo ora dare continuità a risultati e gioco, tanti rimarranno l'anno prossimo e queste gare ci servono per rafforzarci". (ANSA).