Scuola:Palmieri, ministro venga a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - "Il tema che abbiamo posto come enti locali non riguarda la natura delle strutture ma le misure di adeguamento edilizio necessarie al distanziamento e alla conquista di spazi consoni all'attuazione delle misure di prevenzione sanitaria quale il distanziamento. Spiace che dopo tante interlocuzioni ancora questo non sia chiaro, ci auguriamo che lo diventi al più presto. E invitiamo il ministro a inaugurare l'anno scolastico a Napoli, così da visitare di persona le nostre belle scuole, a Scampia come in altri quartieri". Lo afferma in una nota l'assessore all'istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri.

"In merito alle polemiche suscitate da un'infelice esemplificazione del ministro, non si può non richiamare l'anagrafe scolastica nazionale e regionale: fonte da cui si può evincere senza timore di smentita che al di là degli stereotipi, né Scampia né numerosi altri quartieri popolosi delle periferie napoletane hanno 'scuole in appartamenti'", spiega.