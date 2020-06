Mondragone: striscione pro-Salvini da edificio in quarantena

(ANSA) - MONDRAGONE, 27 GIU - Uno striscione con la scritta "Salvini metti ordine, ci vogliono le palle" è stato calato oggi da uno dei cinque edifici messi in quarantena a Mondragone (Caserta), dopo la scoperta di un focolaio di covid 19. Il leader della Lega sarà lunedì a Mondragone, per incontrare cittadini e media: l'appuntamento è alle 18 presso il gazebo allestito vicino alla 'zona rossa'. A seguire, annunciato un 'aperitivo con Salvini' in un bar sul lungomare e poi una cena con i sostenitori a Santa Maria Capua Vetere. L'indomani mattina, 'colazione con Salvini' in un caffè di Castel Volturno.

(ANSA).