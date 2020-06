Esplosione in casa a Napoli, donna gravemente ferita

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Una donna di 55 anni, originaria dello Sri Lanka, è rimasta gravemente ferita dopo un'esplosione avvenuta nella sua abitazione nel centro di Napoli. Il fatto è avvenuto in via del Priorato. Secondo una prima ricostruzione, rientrando a casa la donna ha acceso l'interruttore della corrente elettrica e c'è stata l'esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno procedendo alla messa in sicurezza dell'alloggio e gli agenti della polizia. La donna è ricoverata all'ospedale Cardarelli. (ANSA).