Sequestrate 6700 mascherine non a norma

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - La Guardia di Finanza di Nola (Napoli) ha sequestrato, in una fabbrica di capi di abbigliamento di Palma Campania (Napoli), ben 6700 mascherine non a norma e altri 35mila articoli con marchi contraffatti.

La titolare della fabbrica, una 47enne napoletana, è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per frode in commercio e contraffazione, nonché sanzionata amministrativamente per violazioni al Testo Unico sull'Ambiente.

Le mascherine, secondo quanto hanno accertato i finanzieri della Compagnia di Ottaviano (Napoli), erano prive delle autorizzazioni del Ministero della Salute. Già assemblate, i dispositivi erano pronti per essere immessi sul mercato. (ANSA).