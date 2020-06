Droga sotto sedile auto, presa coppia pusher

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Trasportavano in auto oltre 1700 dosi di droga, sotto al sedile, nascoste in una scatola di scarpe ma sono stati scoperti dai carabinieri. Così, a Napoli, finiti in manette Nicola Carraturo, 70enne di Giugliano in Campania e Consiglia Oliva, 42enne di Marano (Napoli), entrambi già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella li hanno osservati e seguiti a lungo, da Scampia fino a Melito di Napoli dove i due hanno parcheggiato la loro auto poco lontano da un supermercato.

Perquisita la vettura i militari, supportati anche da quelli della tenenza di Melito, hanno rinvenuto sotto ad uno dei sedili una scatola di scarpe all'interno della quale erano custodite 797 dosi di cocaina e 976 di eroina, per un peso complessivo di oltre un chilo di droga. Arrestati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, Carraturo e Oliva sono stati tradotti rispettivamente al carcere di Poggioreale e Pozzuoli.

(ANSA).