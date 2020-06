Fase 3: nel weekend riaprono le Catacombe di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Riaprono al pubblico le Catacombe di Napoli. A tre mesi dalla chiusura, causata dall'emergenza sanitaria, nel rispetto delle normative di sicurezza, le Catacombe di Napoli venerdì 26 giugno riaprono le porte, con visite guidate gratuite nel primo weekend. La cooperativa La Paranza, che gestisce le catacombe, scende nuovamente in campo per continuare a tessere le fila di un disegno che da dieci anni mira alla diffusione di cultura e bellezza per i napoletani e per i turisti da ogni parte del mondo. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno le Catacombe di San Gennaro sono aperte gratuitamente dalle ore 10 alle ore 17 con tour guidati. Da lunedì 29 riparte invece la programmazione ordinaria, che include come d'abitudine eventi serali in spazi aperti e laboratori didattici per i più piccoli. E' necessario, per ogni tipologia di visita, prenotarsi sul sito www.catacombedinapoli.it o su prenotazioni@catacombedinapoli.it.

La prenotazione obbligatoria, l'utilizzo di mascherine, il minor numero di visitatori per turno e la sanificazione dei luoghi sono misure adottate per garantire la salute e la sicurezza dello staff e dei visitatori. In vista dell'apertura ufficiale al pubblico, il 24 giugno alle ore 10 nella Basilica di San Gennaro Extra Moenia, si terrà un momento di incontro e condivisione. (ANSA).