Morto mons. Ugo Dovere, Chiesa di Napoli in lutto

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Si sono svolti questo pomeriggio nella cattedrale di Napoli i funerali di monsignor Ugo Dovere, morto ieri per un malore improvviso. Laureato a Salerno in filosofia e poi in teologia a Napoli, conseguì successivamente anche lauree in storia ecclesiastica e in Archivistica. Studioso e docente tra i più apprezzati a livello nazionale, voce critica e punto di riferimento apprezzato anche nel mondo laico per le sue posizioni spesso controcorrente, ha diretto l'Archivio Storico Diocesano di Napoli dal 1989 al 1994.

Ha insegnato storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (1985-1996, 2007-2011) e storia del Cristianesimo presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (1994-2008). È stato presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (2000-2003) e membro dell'Osservatorio permanente fra Ministero dei Beni Culturali e Conferenza Episcopale Italiana (2004-2016). Fu stretto collaboratore e apprezzato consigliere dei cardinali Corrado Ursi e Michele Giordano. (ANSA).