Sparano in aperta campagna per provare pistola, uno è 14enne

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - I carabinieri della stazione di Pozzuoli (Napoli) hanno denunciato per concorso in porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose un 22enne già noto alle forze dell'ordine e un 14enne incensurato, entrambi del posto.

Al 112 sono arrivate segnalazioni relative a colpi di arma da fuoco esplosi in un'area collinare di Pozzuoli, a ridosso della tangenziale di Napoli e non lontano dagli svincoli di Monteruscello.

Quando i militari sono arrivati sul posto - un fondo agricolo in aperta campagna lontano da abitazioni - nessuno è stato trovato, soltanto tre bossoli calibro 7,65 a terra e segni dell'esplosione di colpi.

Grazie però alla visione delle immagini di sorveglianza raccolte da alcune telecamere installate in strada, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda, individuando l'autovettura con la quale gli autori del gesto avevano raggiunto il terreno.

Ripresi dagli obiettivi delle telecamere, due dei tre sono stati identificati.

Secondo quanto accertato dai militari, i tre avrebbero esploso alcuni colpi di pistola contro una tabella in ferro, verosimilmente per "provare" l'arma o per gioco.

Continuano le indagini per risalire al terzo uomo e per ritrovare l'arma utilizzata. (ANSA).