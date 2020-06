Due minorenni arrestati per rapina a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Stanotte gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a Napoli, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Petrarca per una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco.

I poliziotti, appena arrivati all'esterno di un bar, hanno visto due giovani a bordo di uno scooter e uno di loro stava minacciando con una pistola un ragazzo da cui si è fatto consegnare la catenina d'oro mentre il conducente del motoveicolo si è frapposto con il mezzo per impedire alle altre persone presenti di reagire.

Alla vista della volante i due rapinatori hanno tentato di fuggire lanciando l'arma in un' aiuola ma gli agenti li hanno raggiunti e bloccati trovando indosso a uno dei due la catenina appena sottratta alla vittima mentre un equipaggio dell'Ufficio Prevenzione Generale, giunto in supporto, ha rinvenuto una pistola calibro 22 utilizzata poco prima.

M.M. e G.E., napoletani di 17 e 16 anni, sono stati arrestati per rapina aggravata, porto abusivo d'arma da sparo e ricettazione dell'arma; inoltre, G.E. è stato sanzionato per giuda senza casco, guida senza patente poiché mai conseguita mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro penale.

