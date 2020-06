Prostituzione:controlli nel Napoletano, nove denunce

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - I carabinieri della compagnia di Giugliano (Napoli), nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno controllato le strade dei comuni di Giugliano e Qualiano ponendo maggiore attenzione alla circumvallazione esterna. I militari hanno identificato 15 prostitute di varie nazionalità, quasi tutte provenienti dall'Europa dell'Est.

Nove donne sono state denunciate per atti osceni in luogo pubblico ed atti contari alla pubblica decenza e 3 sono state sanzionate ai sensi di una ordinanza del comune di Qualiano.

I carabinieri hanno avanzato, per le donne comunitarie, la proposta per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio mentre per quelle extracomunitarie la richiesta per l'espulsione dal territorio nazionale. (ANSA).