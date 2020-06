Juve delusione e fair play, "complimenti al Napoli"

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Dopo la notte passata nella Capitale, la Juventus ha fatto ritorno sotto la Mole: l'aereo che ha riportato a casa Ronaldo e compagni è atterrato pochi minuti dopo le 13.30 all'aeroporto di Torino Caselle. La delusione è tanta dopo la sconfitta in finale di coppa Italia, finita al Napoli ai calci di rigore. Per il momento il silenzio social dei giocatori bianconeri è stato rotto solo da Cuadrado: "Non era il risultato che volevamo, ma questa è stata la volontà di Dio- ha scritto il colombiano - Ora testa alta e pensiamo a campionato e Champions League" .

Su Twitter la Juventus ha battuto le mani ai vincitori della Coppa Italia: "Complimenti al Napoli per la vittoria del trofeo" (ANSA).