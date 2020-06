Ispettori Figc in centri sportivi di 5 club di B e C

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Proseguono le verifiche dei pool ispettivi della Procura federale per accertare la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla Figc e validati dal Governo. Oggi gli ispettori hanno fatto visita ai centri sportivi di quattro club di Serie B: Spezia, Salernitana, Pisa, Livorno, e hanno iniziato i controlli anche in Serie C, partendo dall'impianto del Padova. I controlli in Serie C riguardano tutte le squadre impegnate in Playoff e Playout.

Gli ispettori hanno acquisito la documentazione sanitaria sui tamponi e gli esami sierologici effettuati fino ad oggi dai componenti del gruppo squadra e verificato la corretta applicazione delle misure per il contenimento del Covid-19. Le ispezioni proseguiranno sino alla fine della stagione sportiva.

(ANSA).