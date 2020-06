De Luca, domani rispondo a somaro. Gattuso è godimento

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - "Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro. Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al catenaccio, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità". Lo scrive su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca in risposta alle polemiche sui festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia.

Tra i critici che hanno chiamato in causa direttamente De Luca c'è Matteo Salvini. (ANSA).