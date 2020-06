Corteo centri sociali Napoli:Salvini,de Magistris si dimetta

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - "È vergognoso che un assessore di De Magistris abbia partecipato a un corteo contro la Polizia a Napoli. Da una parte c'è la Lega, che difende le donne e gli uomini in divisa, dall'altra c'è certa sinistra che preferisce violenze e centri sociali. De Magistris, che è anche un ex magistrato, dovrebbe cacciare l'assessore Eleonora De Majo e infine dimettersi. Napoli merita di meglio". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando quanto accaduto tra domenica e lunedì: proteste, rivolte e una sfilata da piazza Bellini fino alla questura di Napoli con i centri sociali in prima fila. (ANSA).