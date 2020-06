Scoppia bombola di gas nel Casertano, salva una donna

(ANSA) - CASERTA, 14 GIU - I carabinieri hanno salvato una donna a Capua (Caserta), portandola fuori dalla sua abitazione dove era divampato un incendio per lo scoppio di una bombola di gas. Ad allertare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono state le grida di una donna, che ha segnalato un incendio in corso presso una vicina abitazione. I carabinieri sono così intervenuti; poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo mettendo in sicurezza l'area. (ANSA).