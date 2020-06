Operazione controllo cc a Napoli, 1 arrestato e 6 denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Una persona arrestata e 6 denunciate: è il bilancio di un'operazione di controllo del territorio effettuata dai carabinieri nei Quartieri Spagnoli di Napoli nel corso della quale è stato anche sequestrato un giubbotto antiproiettile.

Nell'operazione - condotta dai militari del Comando Provinciale insieme con quelli del 7° nucleo elicotteri di Pontecagnano e con quelli del Reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno - sono state controllate complessivamente 449 persone - 197 delle quali già note alle forze dell'ordine - e 131 veicoli.

Notificate 63 contravvenzioni al codice della strada, gran parte per guida senza casco, patente e per mancanza di copertura assicurativa: 8 i ciclomotori sequestrati.

In manette per detenzione di droga a fini di spaccio Amedeo Ferrigno, 31enne, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per taglio e confezionamento dello stupefacente.

Le persone denunciate sono state 6, di esse 3 per guida senza patente. Un 19enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico ed è stato denunciato per porto abusivo di armi atte ad offendere. Un 35enne dovrà invece rispondere di accensioni ed esplosioni pericolose perché sorpreso ad esplodere fuochi d'artificio in pieno centro abitato: festeggiava il compleanno della moglie.

Durante le perquisizioni è stato sequestrato anche un giubbotto antiproiettile sul quale sono in corso verifiche ed accertamenti. Un parcheggiatore abusivo - già sanzionato e recidivo - è stato segnalato all'autorità giudiziaria perché sorpreso a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio. Undici, infine, gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura. (ANSA).