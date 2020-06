Regionali: De Luca, De Mita e Pomicino? Nessun imbarazzo

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - "Non sono imbarazzato, nèpreoccupato. Chi decide di collaborare con me, sa che noncontratto con nessuno". Così il presidente della Giuntaregionale Vincenzo De Luca,alla domanda di ungiornalista sulla eterogeneità della sua coalizione, checomprenderà, oltre a De Mita, Pomicino e Mastella. "Dobbiamo aggregare un fronte con la presenza di un' area moderata, e di un' area progressista, di persone orientate alla concretezza e non alle chiacchiere e continuo a pensare che i valori umani contino più delle bandiere di partito". "Il nostro obbiettivo - ha aggiunto De Luca - è preparare le liste entro il 20 luglio, chiedere un' autocertificazione a tutti i candidati e - se ce lo consentiranno - sottoporle alla Dda ed all' Autorità anticorruzione. "Si parla di impresentabili - ha detto ancora De Luca - ma qualcuno ha verificato come sono finite le accuse utilizzate per aggredire in modo vergognoso persone perbene? Prima di calpestare la dignità di una persona bisogna attendere le sentenze definitive". (ANSA).