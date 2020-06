Tiro a volo: stadio Casal di Principe intitolato a Scalzone

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Terminata l'emergenza per il contenimento del Coronavirus sono ripresi i lavori per il riassetto e l'ammodernamento dello stadio di Casal di Principe, con il rifacimento del manto erboso in sintetico di ultima generazione e l'ammodernamento della pista di atletica.

L'impianto sarà intitolato all'oro olimpico del tiro a volo Angelo Scalzone, che trionfò ai Giochi di Monaco 1972 ed era originario della località campana.

In Baviera Scalzone vinse l'oro della fossa olimpica dominando la gara fin dalla prima serie di piattelli e stabilendo il nuovo record mondiale con 199/200, migliorando il 198/200 di Ennio Mattarelli. "L'impianto diventerà un gioiello e rappresenterà il fiore all'occhiello del territorio - dice il 28enne pallanuotista del Posillipo Andrea Scalzone, nipote dell'olimpionico -. I componenti della nostra famiglia sono sparsi nel mondo, ma ci sentiamo a pieno titolo parte della comunità di Casal di Principe. E ora orgogliosi che questo impianto porti il nome di mio nonno". Angelo, il fratello di Andrea, gioca a calcio ed è il centravanti del Savoia, mentre lo zio Roberto, scomparso l'anno scorso, è stato a lungo nazionale del tiro a volo, avendo seguito le orme paterne. (ANSA).