Coronavirus: oggi zero contagi in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Zero contagi oggi in Campania secondo quanto fa sapere L'Unità di Crisi della Regione. Oggi sono stati esaminati complessivamente 4.115 tamponi di cui nessuno risultato positivo. Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 4.608 su un totale complessivo di tamponi pari a 234.666 (ANSA).