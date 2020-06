Litiga con amica a Napoli e la spinge su scogli, è grave

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIUG - Durante un' animata discussione ha spinto un' amica sugli scogli di Nisida, facendola cadere in mare. Un giovane di 24 anni è stato arrestato questa notte dai Carabinieri con l' accusa di tentato omicidio. La ragazza, una 22 enne di Caserta, è stata ricoverata al Policlinico della Federico II ed è in gravi condizioni, con prognosi riservata. I militari, avvertiti da alcuni presenti, sono intervenuti IN via Nisida insieme ad un' ambulanza del 118 ed hanno bloccato il 24 enne, un incensurato di Napoli, e soccorso la giovane donna. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. (ANSA).