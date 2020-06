Libri: esce oggi 'La città senza rughe'

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Dopo l'anteprima in e-book, esce ufficialmente oggi anche in versione cartacea il nuovo romanzo di Roberto Ritondale "La città senza rughe", edito dalla casa editrice lombarda BookRoad.

Il romanzo distopico dell'autore campano è ambientato nel 2040. Dopo la guerra civile che ha frammentato l'Italia, una "iuventucrazia" illuminata governa la città-stato di Como. La situazione precipita quando il colonnello Ebe si proclama dittatore e decide di eliminare gli anziani per motivi estetici ed economici. Ma la scomparsa della protagonista, Etilla, scatena la reazione del nipote e dei suoi amici quindicenni, che affrontano ogni rischio pur di salvare i propri nonni.

Il romanzo, scritto lo scorso anno anche per denunciare "una società incapace di coltivare la memoria", è diventato ancora più attuale con l'evidente situazione di fragilità in cui si sono ritrovati gli anziani nel pieno della pandemia. Anziani per i quali - come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui frase è l'epigrafe del libro - "bisogna predisporre maggiori cure e attenzioni". (ANSA).