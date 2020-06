Smaltimento rifiuti, nel Napoletano denunce e sequestri

Operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli contro lo smaltimento illecito di rifiuti. I militari della stazione di San Vitaliano, insieme a quelli della stazione Carabinieri Forestali di Marigliano, hanno trovato una vera e propria discarica in un'area di proprietà di una ditta specializzata nella rivendita di materiale per l'edilizia.

I militari hanno constatato che i due amministratori della società - un uomo di 64 anni ed una donna di 58 anni del luogo- avevano adibito un terreno con destinazione urbanistica di tipo "agricolo" a raccolta di rifiuti speciali non pericolosi (consistenti in scarti ferrosi e materiali da risulta vario) che nel tempo erano stati lì accantonati.

I due - ai quali è stata applicata una sanzione amministrativa di 500 euro - stati denunciati per deposito e gestione illecita di rifiuti ed utilizzo di area con diversa destinazione d'uso.

L'intera area - dell'estensione di circa 4mila metri quadri e di un valore commerciale di 50mila euro - è stata sequestrata.

Ad Agerola i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 30enne incensurato di Furore. I militari hanno accertato che all'interno di un fondo di proprietà dell'uomo c'erano rifiuti non pericolosi costituiti prevalentemente da pietre calcaree di scavi e terreno vegetale misto. L'area è stata sequestrata ed il 30enne denunciato per la violazione delle norme per lo smaltimento dei rifiuti. (ANSA).