Musica: Federico Baroni a "Suoniamo la città'

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Nuovo disco in arrivo per Federico Baroni, il busker di X-Factor e Amici, e altre novità sul prossimo futuro dell'artista di strada e cantautore. Se ne parlerà giovedì prossimo (11 giugno - start ore 18 - FB/suoniamola) nel nuovo incontro con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Francesco Di Capua di Castellammare di Stabia (Napoli) per "Suoniamo la città", progetto "eco-musicale" finanziato da MiBACT e SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea".

"Tante storie da raccontare - sottolinea la preside Rosa Vitale - e un percorso straordinario per questo giovane artista che sarà sicuramente di grande stimolo e di esempio per i nostri ragazzi".

Federico Baroni, classe '93, indirizzo musicale alle medie, poi una laurea in Economia e Management e il Master of Music entrambi conseguiti alla LUISS, fino alla decisione di dedicarsi completamente alla sua musica. A 21 anni comincia a scrivere i primi inediti e a suonare nelle strada di tante città d'Italia.

Nel 2016 viene notato dai giudici di "X-Factor" e lo stesso anno viene chiamato da Fiorello per "Edicola Fiore". Arriva poi l'esperienza di "Amici" di Maria De Filippi e, nel 2018, l'uscita del suo primo singolo, "Spiegami", cui fa seguito, l'anno successivo "Non Pensarci", suo album d'esordio. Federico Baroni, che è attualmente impegnato in sala d'incisione, incontrerà online, attraverso l'utilizzo di una piattaforma web dedicata, gli allievi della scuola stabiese, a partire dai componenti della "Di Capua Eco-Logic Orchestra", l'ensemble nato all'interno del progetto culturale e formativo ideato e diretto dai musicisti Elisabetta Ferraro e Maurizio Capone e realizzato insieme ai docenti musicisti Rosario Minetti, Antonio Del Prete, Lucio Miele. L'incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook.com/suoniamola. in diretta sulla pagina facebook.com/suoniamola. All'incontro con Federico Baroni farà seguito, giovedì 18 giugno, quello con la cantante Monica Sarnelli (ANSA).