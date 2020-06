Covid, zero decessi e 47 guariti

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Nessuna nuova vittima da coronavirus ieri in Campania: si conferma il trend positivo in atto, e dai dati dell'Unità di crisi sulla giornata, aggiornati alla mezzanotte scorsa, emergono anche 47 nuove guarigioni. In attesa dei dati di stasera sui nuovi eventuali contagi, ieri cinque, il totale dei positivi in Campania è di 4.833 su 220.662 tamponi. I deceduti finora sono 426, i guariti 3.732 .