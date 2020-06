Quattro positivi dopo due giorni a zero

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Sono quattro i pazienti risultati oggi positivi, in Campania, al Covid-19. Lo fa sapere l'Unità di Crisi della Regione Campania precisando che, nella stessa giornata di oggi, sono stati esaminati complessivamente 2494 tamponi. Negli ultimi due giorni in Campania non si erano registrati contagi.

Il totale complessivo dei 'positivi' in Campania è ora di 4826 persone a fronte di 217898 tamponi esaminati.