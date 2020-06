'O pazzariello 'riapre' i ristoranti

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Il 'pazzariello' torna in piazza a Napoli, nel giorno del flash mob dei gestori dei locali dei Quartieri Spagnoli, annuncia a suon di musica ai passanti l'apertura dei ristoranti dei vicoli a ridosso di via Toledo.

Nella strada dello shopping, gia' affollata, sono scesi per alcuni minuti i lavoratori dei ristoranti dei B&B e delle botteghe dei Quartieri, attivita' che col passare dei giorni aprono i battenti nella speranza di recuperare il tempo perduto.

"Apriamo per cercare di garantire il lavoro a centinaia di nostri collaboratori - spiega Patrizio Franco, uno dei promotori dell'iniziativa - il Comune ci e' venuto incontro concedendoci di occupare piu' spazi all'aperto per i tavolini, ma per ora quello che manca sono i clienti. Un poco pazzi lo siamo per davvero ma lo eravamo secondo gli altri anche quattro anni fa, quando con alcuni amici decidemmo di aprire per rilanciare il rione abbandonato e degradato. Ci siamo riusciti allora e di certo non sara' un virus a fermarci adesso".