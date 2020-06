Calcio: LegaPro "condanna per vile aggressione di Caserta"

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - La Lega Pro condanna, in una nota, "la vile aggressione nella tribuna stampa dello stadio 'Alberto Pinto' di Caserta e manifesta piena solidarietà ai giornalisti ed a tutti coloro che hanno subito questo attacco". Alcuni giornalisti invitati alla presentazione del nuovo dg della società sono stati aggrediti da tre sconosciuti col volto coperto che sono poi riusciti ad allonatanarsi.

"Il calcio della Lega Pro si contraddistingue per un percorso di valori e per iniziative sociali che hanno visto l'impegno di club, dirigenti, giocatori e tifosi - prosegue la nota -. Pochi giorni fa, il cuore della C ha raggiunto l'iniziativa numero mille legata al sociale, ed in particolare, ne ha realizzate 500 nel periodo dell'emergenza socio-sanitaria causata dal Covid-19". (ANSA).