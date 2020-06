Salvini contestato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 5 GIU - Contestazioni e offese dalle persone presenti, affacciate dai balconi a Matteo Salvini, leader della Lega, ha deposto una corona di fiori in memoria del poliziotto Pasquale Apicella, morto a 37 anni, nell'aprile scorso, quando la sua volante è stata speronata dall'auto di alcuni rapinatori in fuga.

"Non si specula sulla morte di un poliziotto", ha urlato un uomo. Un'altra donna, dal balcone, ha invece gridato: "Napoli non ti vuole, non devi venire qui". "Dopo tre mesi sei venuto - ha detto un'altra donna in strada - Hai coraggio a farti vedere".

Il leader della Lega, dopo aver deposto i fiori, è risalito un macchina, e prima di andare via ha indirizzato un bacio ironico alla donna che lo contestava dal balcone. (ANSA).