Ordine Costantiniano dona 10 posti letto

L'Ordine Costantiniano Charity, Onlus dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi, ha fatto una donazione di 15mila euro alla Casa di Cura Domus Salutis di Brescia della Congregazione delle Suore Ancelle per la realizzazione di dieci posti letto per l'assistenza a pazienti nella fase post acuta.

"la Città di Brescia ha pagato un caro prezzo, in termini di vite umane, per il Coronavirus e l'affetto che mi lega ad essa per avervi vissuto per quasi due anni - spiega il Principe Carlo di Borbone, fondatore della Charity Onlus -, ed i numerosi rapporti di amicizia ancora oggi forti, ci hanno portato a dare un contributo, in questa Fase 2 della pandemia, rivolto a tutti quei progetti che consentono l'alleggerimento della pressione sugli ospedali anche in via indiretta".

"In particolare - conclude il Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie - abbiamo apprezzato il progetto della Domus Salutis volto ad offrire ospitalità per pazienti in isolamento fiduciario da Covid-19 che, per mancanza di supporto familiare o di idoneità della loro abitazione, possono essere assistiti al meglio presso tale struttura ricevendo cure ed assistenza di qualità e nel rispetto della dignità umana che merita chi ha vissuto la tragica esperienza del contagio".

