Anche oggi zero contagi in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 5 GIU - Zero contagi anche oggi in Campania secondo quanto fa sapere l'Unità di Crisi della Regione dopo il dato emerso ieri. Oggi sono stati esaminati complessivamente 2.918 tamponi di cui nessuno è risultato positivo.

Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 4.822 su un totale complessivo di tamponi pari a 215.404.