Campania: 4821 positivi, 3537 guariti

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - Alle alle ore 23.59 di ieri erano 4.821 i positivi al coronavirus in Campania, su un totale di 208.854 tamponi. Lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il totale dei deceduti ammonta a 415 persone mentre i guariti sono 3.537 (di cui 3.474 totalmente guariti e 63 clinicamente guariti. Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 2.621 (di cui 1.001 Napoli Città e 1.620 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 687; Provincia di Avellino: 547; Provincia di Caserta: 462; Provincia di Benevento: 209. Altri in fase di verifica Asl: 295. (ANSA).