de Magistris, darei fascia al prefetto

(ANSA) - NAPOLI, 2 GIU - "Oggi ci mettiamo la fascia ma la tentazione che ho è di consegnarla al prefetto". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Plebiscito per i festeggiamenti della Festa della Repubblica. "Non posso che essere d'accordo con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella - ha aggiunto - perché in questo momento serve unità fondata sull'armonia, sulla coesione senza rancori e discriminazioni ma tutti i sindaci uniti hanno detto al Governo e al presidente del Consiglio che senza mettere al centro il popolo e quindi i sindaci che sono i rappresentanti territoriali, il Paese non riparte e si rischia di andare nel caos e nel conflitto". "I sindaci sono gli unici che possono fare un lavoro di mediazione sociale forte per evitare che l'esasperazione diventi rabbia, conflitto, questione di ordine pubblico e questione criminale".

De Magistris ha concluso affermando: "Non abbiamo molto tempo.

Il Governo deve accelerare".