Crollo a Napoli, si cercano feriti

(ANSA) - NAPOLI, 1 GIU - Una parete, o forse un solaio di uno stabile in ristrutturazione è crollato a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, poco prima delle 12.30.

Sul posto, tra Via Archimede e via Montagna Spaccata sono accorsi Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del fuoco, che stanno scavano alla ricerca di eventuali feriti.