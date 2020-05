Diportisti salvati da Guardia Costiera

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Tre persone a bordo di un' imbarcazione da diporto in avaria sono state soccorso al largo di Positano dalla Guardia Costiera di Salerno.

Una motovedetta ed un gommone della Capitaneria di Porto, allertati da una chiamata di soccorso al 1530 sono intervenuti, mettendo in sicurezza l' imbarcazione, che rischiava di affondare. Le tre persone a bordo non hanno riportato danni. Con l' intervento dei mezzi della Guardia costiera l' imbarcazione è stata scortata fino al porto di Amalfi.