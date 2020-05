Napoli, verso modulazione orari locali

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - L'apertura 'immediata' a Napoli di spazi come la Floridiana, il Bosco di Capodimonte, l'ex area Nato, l'ippodromo di Agnano per portarvi eventi, persone, intrattenimento; la diversificazione degli orari di apertura di bar, 'baretti' e locali di ritrovo in base alla loro collocazione in città; l'obbligo per gli operatori commerciali di contribuire al decoro e alla pulizia a fronte della concessione di maggiore occupazione di suolo pubblico. Sono alcuni dei provvedimenti che il sindaco, Luigi de Magistris, adotterà oggi. "Il tema - ha detto - non è essere contro o a favore della movida. Questa non è un'ordinanza sulla movida ma un provvedimento che ha a cuore la salute dei cittadini e che riguarda tutta la città e con cui proveremo a fare in modo che le persone abbiano un senso di città diverso perché è un momento difficile e dobbiamo avere più punti di attrattiva e contestualmente ci affidiamo anche al senso di responsabilità di tutti e alla capacità degli operatori di attrarre in sicurezza".