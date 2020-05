Covid, una vittima e 35 guarigioni

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Una vittima e 35 guariti da coronavirus ieri in Campania: così i dati dell'Unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa. Il totale dei positivi è di 4.787 su 193.669 tamponi eseguiti, quello dei decessi sale a 411 e quello dei guariti a 3.390. Ecco il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.611 (di cui 998 nel capoluogo e 1.613 nel circondario); Salerno: 685; Avellino: 543; Caserta: 459; Benevento: 206. Altri in fase di verifica Asl: 283. (ANSA).